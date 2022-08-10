اليمن: مصرع 14 شخصا وهدم منازل إثر هطول أمطار غزيرة

لقى 14 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب عدد آخر في العاصمة اليمنية صنعاء، ومحافظتي حجة ومأرب جراء هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.



وذكرت قناة "اليمن" الفضائية، اليوم الأربعاء، أن الأمطار تسببت في سيول جارفة بفعل منخفض جوي، وبهذا يرتفع إجمالي عدد الضحايا منذ بدء السيول في اليمن الشهر الماضي إلى 59 شخصا.



وقال مسؤول محلي في صنعاء إن "السيول والأمطار تسببت في تهدم عدد كبير من المنازل والمباني الطينية، وانسداد قنوات تصريف المياه".



وأوضح أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارا فادحة بنحو 500 منزل أثري في صنعاء القديمة المدرجة في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.. كما توقفت حركة السيارات والمركبات العامة في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسة والأنفاق والجسور التي غمرتها مياه الأمطار.