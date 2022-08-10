حرس الحدود السعودي يحبط تهريب أكثر من 71 طن قات وحشيش

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودية، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب 69 طنًا و689 كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، وطن و618 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء عن القريني قوله، إن الدوريات قبضت على مهربي المخدرات وعددهم 70 متهمًا، منهم 33 مواطنًا، و37 مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم 17 يمنيا، و20 إثيوبيا.

وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.