الصين تطلق 16 قمرا اصطناعيا

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أطلقت الصين اليوم الأربعاء 16 قمرا إصطناعيا إلى الفضاء من مركز تاييوان لإطلاق الأقمار الإصطناعية في مقاطعة شانشي شمالي الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة/ شينخوا/ اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق الأقمار الإصطناعية، على متن الصاروخ الحامل من طراز لونج مارش - 6 في الساعة50ر12 مساء بتوقيت بكين، حيث دخلت إلى المدار المخطط لها بشكل ناجح.

وتستخدم الدفعة الجديدة من الأقمار الإصطناعية في مجالات مثل الاستشعار عن البعد للأغراض التجارية والتصوير الجوي.

يذكر أن عملية الإطلاق هذه هي المهمة الرقم 432 لسلاسل الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش، بحسب شينخوا.