دونالد ترامب: تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق يثير غضب أنصاره

ويعتقد أن التفتيش له علاقة بتعامله مع ملفات سرية وحساسة.

وهذه أول مرة يتعرض فيه منزل رئيس أمريكي سابق للتفتيش من قبل هيئات تنفيذ القانون.

ودعا نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، المدعي العام ميريك غارلاند إلى تقديم "كشف كامل" عن سبب تنفيذ المداهمة.

وفي سلسلة من التغريدات، قال بنس، الذي كان قد نأى بنفسه عن ترامب وسط تكهنات بأنه قد يترشح لانتخابات عام 2024 الرئاسية، إنه يشعر بـ"قلق عميق" بشأن عملية التفتيش التي وصفها بأنها "غير مسبوقة".

وأضاف: "لم يتعرض أي رئيس سابق للولايات المتحدة لمداهمة مكان إقامته الشخصي في التاريخ الأمريكي".

وحذر بنس من أن هذه الخطوة "تقوض ثقة المواطنين في نظامنا القضائي".