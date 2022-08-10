أوكرانيا: مقتل 21 شخصا في قصف روسي بمنطقة دنيبروبتروفسك وسط أوكرانيا

أعلن فالنتين ريزنيشينكو حاكم منطقة "دنيبروبتروفسك" الواقعة وسط أوكرانيا اليوم /الأربعاء/، مقتل 21 شخصا على الأقل في قصف روسي.

وقال ريزنيشينكو - حسبما نقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن 11 شخصا قتلوا في منطقة "نيكوبول" بالقرب من أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا (زابوريجيا) فيما قتل عشرة أشخاص آخرون في بلدة "مارجانيتس"، وذلك في منشور له على تطبيق "تليجرام".

يشار إلى أنه قد تم قصف محطة "زابوريجيا" خلال الأيام الماضية مما أثار ردود فعل قوية، من كل من الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي حذرت من مخاطر وقوع كارثة نووية محتملة .. وتبادلت كييف وموسكو اللوم بشأن الهجمات.