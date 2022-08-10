تراجع نسبة التضخم بالولايات المتحدة يؤدي إلى تراجع في قيمة الدولار

أظهر تقرير، اليوم الأربعاء، تباطؤ التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو، وسط انخفاض أسعار الغاز وتذاكر الطيران، ليأتي بأقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع عند 8.7%.

وبحسب ما نشره موقع «العين» الإخباري، تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5% خلال يوليو، بعدما حقق مستوى 9.1% في يونيو الماضي.

وأفادت فضائية «سكاي نيوز عربية»، بأن تراجع نسبة التضخم في الولايات المتحدة، يؤدي إلى تراجع في قيمة الدولار.

كذلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عن شهر يوليو على أساس شهري بنسبة صفر، وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.2%.

أما عن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) فقد ارتفع سنويًا بـ 5.9% وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 6.1%، وعلى أساس شهري ارتفع بـ 0.3% وتوقع الخبراء أن يرتفع بـ 0.5%.

وفور صدور البيانات إيجابية وتشهد على توقف مؤشر أسعار المستهلكين عن الارتفاع، خفض المستثمرون والخبراء من توقعاتهم بشأن قيمة رفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي إلى نهاية العام.

وانخفضت توقعات رفع الفائدة في اجتماع الفيدرالي بسبتمبر إلى 50 نقطة أساس، بدلًا من 75 نقطة أساس. إضافة إلى ذلك تحوّل السوق لتسعير رفع الفائدة في سبتمبر إلى 58 نقطة أساس.