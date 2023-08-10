تحرير 131 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 3 مراكز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الوحدات المحلية تواصل جهودها في تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز البلدية، والمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق؛ بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا، على المخابز والأسواق بواقع 17 محضرا للمخابز المخالفة تنوعت ما بين: "نقص وزن ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون صرف".

وفي مجال متابعة الأسواق، جرى تحرير 3 محاضر جاءت بين: "عدم إعلان الأسعار ـ فواتير"، وضبط 3 أطنان من الدهانات طلاء حوائط مجهولة المصدر.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص، أشار تاج أبو سداح رئيس المركز، إلى أن الوحدة المحلية حررت 77 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين نفذتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة تموين وعدد من الجهات المعنية.

وتنوعت المخالفات بين: "نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ نظافة ـ عدم صرف بون ـ عدم وجود سجلات ـ عدم إعلان الأسعار ـ ضبط سلع تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء".

وقال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا تنوع بين: "نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ عدم وجود ميزان حساس ـ عدم نظافة ـ عدم إعطاء بون ـ عدم وجود لوحات"، واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.