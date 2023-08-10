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إزالة 140 تعديا في كفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الخميس 10 أغسطس 2023 - 12:41 م | آخر تحديث: الخميس 10 أغسطس 2023 - 12:41 م

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تنفيذ 9 حالات إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ21، اليوم الخميس، بمركز الرياض على مساحة 1286 مترا تعد على أملاك الدولة، وتسليم الأرض خالية لجهة الولاية "ري - صرف".

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تم إزالته 140 تعديا على مساحة 115 ألفا و327 مترا و7 قراريط، ضمن الموجة 21، مؤكداً أن الحملة مستمرة لاسترداد أملاك الدولة، وإزالة التعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد أن الحملات مستمرة، ولن نتهاون في تنفيذ القانون على الجميع، مشيرا إلى أن الإزالة تحدث من المهد.

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