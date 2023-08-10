مصرع 36 شخصا على الأقل في حرائق غابات بجزيرة ماوي بهاواي

أعلنت مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني عن وفاة 36 شخصا على الأقل في حرائق غابات بجزيرة ماوي.



وجاء في البيان الذي صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء "فيما تتواصل جهود الإطفاء، تم اكتشاف إجمالي 26 وفاة اليوم وسط حريق نشط في لاهينا. ولا يوجد مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي".



وفي وقت سابق من أمس، قال عمدة جزيرة ماوي، ريتشارد بيسين، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون، وأفاد بتواصل عمليات البحث والإنقاذ، كما أوضح العمدة أن عدد الضحايا مرشح للزيادة.



وأشارت محطة "هاواي نيوز ناو" التلفزيونية إلى أنباء ترددت عن إصابة العشرات. وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وهم يعانون من حروق ومشكلات في التنفس.



وأفاد مسئولون بدمار المئات من المباني في منطقة وسط البلدة التاريخية، كما لحقت أضرار ضخمة بأجزاء كبيرة من الميناء.



وأشار حاكم الولاية جوش جرين إلى "كارثة مروعة في شكل حريق ضخم انتشر على نطاق واسع بسبب رياح بقوة إعصار في المنطقة، وظروف الجفاف".



ووصف شهود العيان مشاهد مروعة في بلدة لاهينا الساحلية الأكثر تضررا، وهي وجهة سياحية خلابة للسياح الذين يزورون الأرخبيل الأمريكي في المحيط الهادئ.



وقفز الأشخاص في مياه البحر فرارا من ألسنة اللهب التي كانت تنتشر بشكل سريع.



وقال خفر السواحل في وقت لاحق إنه أنقذ أكثر من 12 شخصا من المياه، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.



وجرى إعلان حالة الطوارئ في مقاطعتي ماوي وهاواي.



وقالت السلطات إن الإعصار دورا ألمار عبر جنوب جزر الولاية الأمريكية، وساعد في سرعة انتشار الحرائق برياحه العاتية.



وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم مساعدة اتحادية للولاية وأرسل قواتا الحرس الوطني والبحرية. وأعلنت وزارة النقل في بيان أنها سوف تساعد في نقل المصطفين من مأوى.