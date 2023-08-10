شهدت واردات مصر الهواتف المحمولة «الموبايلات» تراجعا منذ بداية العام الجاري، حيث هبطت إجمالي قيمة واردات الهواتف بنسبة 99.6% خلال الـ5 أشهر الأولى من عام 2023، لتسجل 1.23 مليون دولار، مقابل 339.23 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بقيمة انخفاض 337.9 مليون دولار.

ووفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى حصلت «الشروق» على نسخة منها، تراجعت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة خلال شهر مايو الماضي بنسبة 97.9%، لتسجل 282 ألف دولار، مقابل 13.59 مليون دولار خلال مايو 2022، بقيمة انخفاض 13.31 مليون دولار.

وبحسب النشرة، انخفضت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات خلال مايو الماضي بنسبة 38.2% لتسجل 36.68 مليون دولار، مقابل 59.41 مليون دولار خلال مايو 2022، بانخفاض قيمته 22.73 مليون دولار.

كما انخفضت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023، بنسبة 4.7 % لتسجل نحو 307 مليون دولار، مقابل 322.4 مليون دولار خلال مايو 2022، بانخفاض قيمته 15.4 مليون دولار، فيما لم تشهد الفترة من بداية يناير حتى مايو 2023، تسجيل أي قيم لواردات أجزاء أجهزة الهاتف والبرق.

وكانت واردات مصر من هواتف المحمول قد واصلت انخفاضها خلال العام الجاري، حيث سجلت انخفاضًا بنحو 308.3 مليون دولار خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 438 ألف دولار، مقابل 308.74 مليون دولار خلال الربع الأول 2022 بنسبة تراجع 99.8%، وفقا لبيانات سابقه للجهاز المركزى للإحصاء.

وتشهد الواردات المصرية من الهواتف المحمولة تراجعا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022 وحتى الآن، حيث قدرت بيانات سابقة للجهاز، هبوطًا حادًا في الواردات خلال العام الماضي 2022، بنسبة 80.6%، لتسجل 342,86 مليون دولار، مقابل 1,76 مليار دولار خلال عام 2021، لتتراجع قيمتها بنحو 1,42 مليار دولار.

وكانت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات قد ارتفعت بنسبة 34,7% لنحو 876,17 مليون دولار خلال 2022، مقابل 650,26 مليون دولار خلال 2021، فيما هبطت واردات أجزاء أجهزة الهاتف والبرق بنسبة 99,5% خلال 2022 لتبلغ 1,21 مليون دولار، مقابل 226,46 مليون دولار، ولم تسجل اي قيمة في ديسمبر الماضي.