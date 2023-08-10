رسالة من العاهل السعودي لرئيس الوزراء الإثيوبي

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بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفهية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

قام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان، خلال استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي له بالمقر الرئاسي الأربعاء في العاصمة أديس أبابا.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء.