حركة الجهاد الإسلامي تدعو إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، إن "اختيار الاحتلال الإسرائيلي توقيت موعد صلاة الفجر لتنفيذ مجزرة رهيبة ضد النازحين بمدرسة التابعين، يؤكد أن لديه النية لإيقاع أكبر عدد ممكن من الشهداء في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن".

وأضافت حركة الجهاد، في تصريح أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا)، أن "الذرائع التي يقدمها جيش الاحتلال النازي لتدمير المدارس، هي ذاتها التي استخدمها لتدمير المستشفيات من قبل وثبت كذبها".

وأوضحت أن "استمرار الاحتلال باستهداف المدارس وتجمعات النازحين ومراكز الإيواء دليل على أنه يخوض حرب إبادة ضد الشعب في قطاع غزة، وأنه لم يكن ليستمر في جرائمه لولا الغطاء الأمريكي والدعم الذي توفره إدارة بايدن له".

وأكدت حركة الجهاد، أن "تقاعس المؤسسات الدولية وفي مقدمها المحاكم الدولية في إعلان قادة الكيان مجرمي حرب وإصدار مذكرات باعتقالهم وفرض المقاطعة على الكيان، يساهم في تماديه بارتكاب المزيد من المجازر".

وكانت مصادر فلسطينية، ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 100 فلسطيني استشهدوا وعشرات آخرين أصيبوا في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة في حي الدرج وسط مدينة غزة.