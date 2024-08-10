 مقررة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقررة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في مدرسة تلو الأخرى بغزة

وكالات
نشر في: السبت 10 أغسطس 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: السبت 10 أغسطس 2024 - 1:01 م

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن "لدى إسرائيل تاريخا طويلا في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج، مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يبقى دون حساب".

وأضافت ألبانيز، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في مدرسة تلو الأخرى بقطاع غزة، بأسلحة أمريكية وأوروبية وسط عدم اكتراث كل "الأمم المتحضرة"، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ودعت المقررة الأممية لضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءًا من الطريق إلى السلام.

كما أدنت تصاعد العنف في الشرق الأوسط، والجولة الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال خارج نطاق القانون، من لبنان إلى إيران، والتي قد ترقى أيضا إلى أعمال عدوانية.

في وقت سابق أفادت تقارير باستشهاد أكثر من 100 فلسطيني، وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم السبت، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق النازحين في مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء النازحين صلاة الفجر.

وأضافت أن القصف أدى إلى استشهاد وإصابة معظم النازحين في المدرسة، فيما أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء، مع التخوف من ارتفاع أعداد الشهداء.

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