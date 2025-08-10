وول ستريت جورنال: الصين تعتقل دبلوماسيا بارزا للتحقيق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اعتقلت السلطات الصينية دبلوماسيا بارزا يدعى ليو جيان تشاو، للتحقيق، طبقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة.

وأضافت الصحيفة أنه تم اعتقال ليو في أواخر يوليو، لدى وصوله إلى بكين، بعد رحلة إلى الخارج، مضيفة أنه لم يتضح سبب الاعتقال، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ويرأس ليو، الإدارة الدولية للحزب الشيوعي الصيني وهي وكالة تعني بالتواصل مع الأحزاب السياسية الأجنبية وتعمل بالتوازي مع وزارة الخارجية الصينية. وكان يتولى هذا المنصب منذ مايو 2022.

وأظهر الموقع الرسمي للإدارة أن آخر نشاط علني له كان بتاريخ 29 يوليو، عندما التقى مع مسئولين محليين في الجزائر.

ولم ترد وزارة الشئون الخارجية على الفور على رسالة على تطبيق وي تشات تطلب التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتسن الوصول إلى ليو والإدارة الدولية للحزب الشيوعي الصيني للتعليق.