ألمانيا: انتهاء فعالية مؤيدة للفلسطينيين في برلين دون حوادث

قالت الشرطة، اليوم الأحد، إن فعالية مثيرة للجدل للتضامن مع الفلسطينيين، نظمها حزب اليسار الألماني في برلين، مرت دون حوادث، رغم أن الأجواء كانت تنذر بوقوع مواجهة مع معارضين.

وكان متظاهرون مناوئون تجمعوا بالقرب من موقع الفعالية، أمس السبت، لكن نحو 350 مشاركا مؤيدا للفلسطينيين في الفعالية تفرقوا في هدوء في وقت متأخر مساء أمس السبت.

وراقبت وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، أيضا، الفعالية التي تم تنظيمها في حي كرويتسبيرج بالمدينة، بسبب مشاركة مجموعة تردد أن لها صلات بحركة حماس.

وقال متحدث محلي باسم حزب اليسار المتشدد إنه يفترض أنه لم يكن أحدا من بين الضيوف المدعوين على صلة بحركة حماس الفلسطينية.

في ضوء ما تردد عن وجود تعاطف مع حركة حماس، وصف مفوض الحكومة الألمانية لشئون مناهضة معاداة السامية، فيليكس كلاين، الفعالية المؤيدة للفلسطينيين بأنها شائنة.

وقال كلاين لمؤسسة فونكه ميدينجروبه الألمانية التي تمتلك سلسلة من الصحف إن "أي شخص يريد لفت الانتباه إلى المعاناة الإنسانية وإدانتها، لكنه في الوقت نفسه لا ينأى بنفسه بأشد العبارات الممكنة عن أسوأ المنظمات الإرهابية، يفقد مصداقيته في نظري."