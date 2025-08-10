مندوب الجزائر بمجلس الأمن: غزة تواجه الجحيم من قوة احتلال ترتكب إبادة جماعية

قال مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن الدولي السفير عمار بن جامع، إن غزة تواجه الجحيم وهي بين أيدى قوة احتلال تهدد السلم والأمن الدوليين.

وأضاف في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الجزائر تدين قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتشريد كامل سكان مدينة غزة والشمال وفرض سيطرة كاملة على القطاع وكأن غزة ليست تحت الاحتلال ولا تعاني من حصار غير إنساني.

ولفت إلى أن غزة تشهد ارتكاب جرائم حرب، موضحًا أن من يرسم خريطته بالدماء يجب ألا يتمتع بالإفلات من العقاب، وأن العدالة يجب أن تسميهم بأسمائهم.

ونوه بأنه بعد 22 شهرًا من التهجير القسري والتجويع والتطهير العرقي فإن توسيع العملية العسكرية سيقضي بالكامل على ما تبقى من قطاع غزة، معقبا: «كأن قتل أكثر من 62 ألف شخص بينهم 18 ألف طفل و12 ألف سيدة ليس كافيًّا».

وأوضح أن غزة تشهد تجويعًا حتى الموت، مؤكدا أن القائمة ثقيلة وقاتمة من حيث حجم الجرائم التي تُرتكب في غزة.

وأفاد بأن إسرائيل مستمرة في تكتيكاتها التي تتسم بالإبادة الجماعية، كما تنوي ارتكاب المزيد منها، داعيًّا لتخيل ما يمكن حدوثه حال تنفيذ إسرائيل هذه الخطة.

وأوضح مندوب الجزائر، أن إسرائيل تريد دفع سكان غزة بالكامل إلى خارج وطنهم، وفي هذه الحالة لن تتبقى أي دولة ولا علم ولا شيء على أراضيهم.