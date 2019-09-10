تنظم إدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الخميس، معرضا للصور الفوتوغرافية تحت عنوان (طريق الإنكا الرئيسي)، يفتتحه سفير دولة بيرو لدى مصر الدكتور بول باريديس بورتيلا.

ويضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية المميزة التي التقطت لطريق "الإنكا"، الذي يعد واحدا من أهم شبكات الطرق في أمريكا اللاتينية، نظرا لامتداده على طول 30 ألف كيلو متر مربع في عدد من الدول منها (بيرو، والإكوادور، وبوليفيا، وكولومبيا، وأجزاء من الأرجنتين، وتشيلي)، كما أنه شاهدا على قيام وانهيار عدة حضارات لاتينية في هذه المنطقة من العالم، وضمته اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

من ناحية أخرى، يُنظم مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أولى حفلاته للموسم الفني 2019 -2020، لأول مرة على مسارح المكتبة، حيث يقدم في 21 سبتمبر الجاري، أوركسترا مكتبة الإسكندرية السيمفونية الخامسة لبيتهوفن المعروفة بسيمفونية "ضربات القدر"، بالمسرح الكبير بالمكتبة، بالإضافة إلى تقديم كورال فانتازي للبيانو والكورال والأوركسترا.

يُشارك بالحفل عازف البيانو المصري العالمي رمزي يسي، إلى جانب أوركسترا المكتبة، وأوركسترا الشباب، والكورال السيمفوني لمكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو ناير ناجي القائد الأساسي للأوركسترا بداية من هذا الموسم.

ويقدم الأوركسترا عددا من الحفلات خلال هذا الموسم؛ تتنوع بين الموسيقي الكلاسيكية المصرية، والعالمية، مع الاهتمام بتقديم حفلات وورش عمل خاصة بالأطفال والشباب.