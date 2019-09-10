استمرار فعاليات برنامج «سلاحنا لبكرة» بشباب الغربية

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واصلت مديرية الشباب والرياضة بالغربية لليوم الثامن على التوالي، فعاليات برنامج "سلاحنا لبكرة" تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية والذى يتم تنفيذه بمركزى شباب "محلة منوف ومركز شباب مدينة طنطا" للمراحل العمرية من 9 إلى 12سنة.

وأكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن البرنامج يهدف إلى إعداد وتدريب الطلائع في اللغة العربية وشرح ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي وتبسيط العلوم والمسرح واللغة الإنجليزية والمهارات الحياتية ولغة الإشارة وأسلوب المواطنة والفنون.

وأشار يسري الديب وكيل المديرية إلى أن البرنامج يعد فرصة حقيقية لتطوير مستوى الطلاب العلمى وتدريب فعلى للطلائع على العديد من الطرق العلمية المختلفة لتنشيط الإبداع والتفكير.

ولفت الدكتور محمد سعفان مدير إدارة الطلائع إلى أن البرنامج يستمر حتى يوم الخميس ٩ / ١٢ وستقوم الإدارة العامة للطلائع بعمل حفل ختام للبرنامج لتوزيع الشهادات على المشاركين.

يشارك في البرنامج أكثر من 20 مدربا ومدربة، ويستهدف تدريب أكثر من 400 طليع وطليعة.