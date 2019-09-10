تحيي الفنانة أنغام، حفلا غنائيا، الجمعة 27 سبتمبر الجاري، بالمسرح المكشوف، بكايرو فيستيفال سيتي بالتجمع الخامس، ضمن جولة حفلاتها الصيفية.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل عدد من أغنياتها الشهيرة منها: سيدى وصالك، أكتب لك تعهد حتة ناقصة، اتجاه واحد، عمري معاك، بعتلى نظرة، بالإضافة لأغنيات ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا"، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وتستعد أنغام لإحياء حفل غنائي الخميس 19 سبتمبر بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وفازت أنغام مؤخرًا بجائزة أفضل مطربة عربية بمهرجان الفضائيات لعام 2019، وتتسلم الجائزة الشهر المقبل بأحد فنادق القاهرة المطلة على النيل.

وطرحت أنغام ألبومها "حالة خاصة جدًا" مع شركة روتانا في فبراير الماضي، ويضم الألبوم 14 أغنية هي (حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا ايه، بقول نسياك، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الأخر، هدنة، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا).