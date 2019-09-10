رئيس الوزراء الفلسطيني يحذر إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية

حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية ضمن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لكسب الأصوات في الانتخابات الوشيكة المقرر عقدها في 17 سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء اشتية، الثلاثاء، في مكتبه برام الله، القنصل الاسباني العام في القدس اغناسيو غارسيا هولديكاساس، حيث أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية.

وقال اشتية "أرض فلسطين ليست جزءا من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد".

وتابع رئيس الوزراء "نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها سوف تعكس نفسها سلبا عليه محليا ودوليا".

ودعا اشتية إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي الى المسارعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.