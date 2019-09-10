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استعدادات ألمانية للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة

علم ألمانيا
علم ألمانيا
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 5:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 - 5:18 م

ذكر وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، أن الحكومة الاتحادية مستعدة جيدا للتعامل مع أزمة اقتصادية محتملة في ألمانيا.

وقال شولتس اليوم الثلاثاء في مستهل جلسة نقاش بشأن الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) إن الحكومة وضعت أساسا بموازناتها الثابتة يمكنها من التعامل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأضاف الوزير: "أرى أنه من المهم للغاية أن نكون قادرين، من خلال الأسس المالية الثابتة التي لدينا اليوم، على الصمود بالكثير من المليارات حال اندلاع أزمة اقتصادية في ألمانيا وأوروبا"، مؤكدا أن الأمر لا يدور الآن حول أزمة اقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا شهد خفوتا خلال هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد العالمي، الذي أثر بدوره على الصادرات الألمانية، وعواقب خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحدث شولتس عن ارتباك في الاقتصاد، داعيا الولايات المتحدة والصين إلى تسوية نزاعهما التجاري.


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