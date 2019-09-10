موسكو: عودة 1347 لاجئا سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن

أعلن مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين أن 1347 لاجئا سوريا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية، بينهم 355 لاجئا (107 نساء و181 طفلاً) عادوا من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و992 لاجئا (298 امرأة و506 أطفال) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الثلاثاء، أن 16 نازحا عادوا أيضا خلال 24 ساعة إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل سوريا.

وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قام خلال 24 ساعة بتطهير أراضي مساحة 2.3 هكتار من الألغام، حيث تم اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

وأشار البيان إلى تعمير 5 منازل ومحطة فرعية للطاقة الكهربائية وروضة أطفال ومخبز خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.