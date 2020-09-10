الكاظمي: إقليم كردستان جزء أساسي ومتكامل من العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الخميس أن إقليم كردستان جزء أساسي ومتكامل من العراق.

وقال الكاظمي، خلال لقائه في أربيل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بحضور عدد من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان ، إن" التنسيق عالي المستوى بين القوات المسلحة بمختلف صنوفها والبيشمركة، ساعد في صنع الانتصار على عصابات داعش الارهابية، وهو من سيحمي الأرض، ويؤمّن فرصة الإزدهار والتنمية للبلد".

وأكد "حاجة العراق الفعلية للإصلاح، وأن تكون الأولوية في العمل الوطني للعبور بالبلاد فوق التحديات الراهنة".

وبيّن الكاظمي "أهمية التكامل في المواقف بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم"، مؤكدا أن الحوار والدستور هما الخيمة التي تؤمن مستقبلاً آمناً لعراق موحد ومستقر.

وأشار إلى أن "الفرصة متاحة الآن للإرتقاء بمستوى الفعل العراقي على الساحة الدولية، تعزيزاً لمكانة العراق بين الأمم".

بدوره، أعرب بارزاني عن سعادته بزيارة الكاظمي، مؤكداً توافر النوايا لدى الجميع من أجل بذل الجهود في الإصلاح، وحل الملفات العالقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم.

وشهد اللقاء بحث مجمل الأوضاع العامة على الساحة الوطنية، وأبرز التحديات التي تشهدها البلاد، وتوحيد المواقف على المستوى الوطني، فضلاً عن ملف إجراء الإنتخابات المبكرة.

كان الكاظمي وصل اليوم إلى إقليم كردستان في زيارة تستغرق عدة ساعات يغادر بعدها إلى مدينة السليمانية الكردية.