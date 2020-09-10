 محافظ الغربية يستقبل مدير عمليات المرور وفريق متطوعي الغربية - بوابة الشروق
الخميس 10 سبتمبر 2020 7:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يستقبل مدير عمليات المرور وفريق متطوعي الغربية

علاء شبل:
نشر في: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 7:20 م | آخر تحديث: الخميس 10 سبتمبر 2020 - 7:20 م

استقبل طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبة، وفدا من فريق متطوعي الغربية، بحضور العقيد إبراهيم كامل رئيس غرفة عمليات المرور، لمناقشة تنفيذ مبادرة توعوية عن المرور لأبناء محافظة الغربية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن فكرة المبادرة التي قدمتها عضوة الفريق ندى عبد العليم موضحة الهدف من المبادرة وأهم مراحل التنفيذ.

ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه المبادرات النابعة من الشباب والتي تساهم في رفع وعي المواطن.

واختتم اللقاء بعقد ورش عمل لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة بحضور محمود ممتاز منسق الفريق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك