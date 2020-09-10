محافظ الغربية يستقبل مدير عمليات المرور وفريق متطوعي الغربية

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استقبل طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبة، وفدا من فريق متطوعي الغربية، بحضور العقيد إبراهيم كامل رئيس غرفة عمليات المرور، لمناقشة تنفيذ مبادرة توعوية عن المرور لأبناء محافظة الغربية.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن فكرة المبادرة التي قدمتها عضوة الفريق ندى عبد العليم موضحة الهدف من المبادرة وأهم مراحل التنفيذ.

ومن جانبه أكد المحافظ أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا لمثل هذه المبادرات النابعة من الشباب والتي تساهم في رفع وعي المواطن.

واختتم اللقاء بعقد ورش عمل لمناقشة آلية تنفيذ المبادرة بحضور محمود ممتاز منسق الفريق.