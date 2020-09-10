ميونخ الألمانية تحظر مظاهرة مناوئة لتدابير كورونا

حظرت سلطات مدينة ميونخ الألمانية مظاهرة مناوئة لتدابير كورونا، كان منتظرًا أن يشارك فيها 5000 شخص بعد غد السبت.



وأعلنت وحدة الإدارة المحلية في المدينة التي تقع جنوبي البلاد، اليوم الخميس، أنه بدلا من ذلك، سيتم السماح بتنظيم مظاهرة في مكان أوسع وفي ظل شروط مشددة وبمشاركة 1000 شخص فقط، لأسباب تتعلق بالحماية من العدوى.



كما حظرت السلطات أيضًا تنقل المتظاهرين عبر طرقات المدينة.



وقالت الإدارة، في بيان، إنه يجب الحفاظ على التباعد المكاني، كما يجب على كل المشاركين، باستثناء الخطباء، ارتداء الكمامات، ونوهت إلى أن الطرق المؤدية إلى موقع التظاهر سيتم رقابتها من قبل الشرطة.



وذكرت متحدثة باسم الإدارة أنه تم الإعلان عن التقدم بطلبات مستعجلة ضد هذه الشروط، لكن الطلبات لم تصل إلى المحكمة بعد.