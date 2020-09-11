مباحثات عسكرية في الرباط بين المغرب وفرنسا

عقد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني قائد الجيش، اليوم الخميس، جلسة مباحثات في الرباط مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية فرانسوا لوكوانتر.



وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الملكية المغربية إن "الاجتماع كان فرصة للمسؤولين لإبراز علاقات الصداقة والتعاون متعددة الأوجه بين المغرب وفرنسا، وللتعبير عن الرغبة المتبادلة في زيادة تعزيز هذه العلاقات بنفس روح الصداقة والتفاهم والثقة المشتركة"، وأكد المسؤولان أهمية الدور الذي يلعبه البلدان في تعزيز الاستقرار والأمن.



كما التقى المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية - بمقر هيئة الأركان العامة للجيش الملكي بالرباط - المسؤول العسكري الفرنسي.



وجرت المحادثات بحضور سفير فرنسا بالمغرب والملحق العسكري بالسفارة الفرنسية بالرباط، حيث ركز الجانبان على توطيد وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة للبلدين.



وكان رئيس أركان جيوش الفرنسية وصل إلى المملكة المغربية - أمس - في زيارة تستمر حتى 13 سبتمبر، على رأس وفد كبير، يزور خلالها "الثانوية الملكية العسكرية" بمدينة القنيطرة والأكاديمية الملكية العسكرية بمدينة بمكناس.