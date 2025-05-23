الرئيس الباكستاني يقر بالدور الداعم لصندوق النقد الدولي في تحقيق الاستقرار لاقتصاد البلاد

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أقر الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، اليوم الجمعة، بالدور الداعم لصندوق النقد الدولي في تحقيق استقرار لاقتصاد باكستان، معربا عن تفاؤله بأن برنامج القرض الحالي سيساهم بشكل أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد.

وخلال اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي بقيادة جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، أشاد الرئيس زرداري بالدور البناء لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول النامية.

وأعرب أيضا عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق في مساعدة باكستان في مواجهة تحدياتها الاقتصادية الحالية، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الجمعة.

وتركز النقاش على وضع الاقتصاد الباكستاني والتقدم الذي أحرزه برنامج صندوق النقد الدولي. وأشاد الرئيس زرداري بمساهمات الصندوق في جهود تحسين الاقتصاد الباكستاني وإصلاحه.

وأعرب أعضاء الوفد عن رضاهم من التزام باكستان بالإصلاحات الاقتصادية وأشاروا إلى أن البرنامج يمضي قدما في الاتجاه الصحيح.

وأكدوا أن المبادرة لعبت دورا رئيسيا في خفض التضخم وتقليص العجز المالي وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.