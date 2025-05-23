مصرع طالب دهسًا أسفل قطار ركاب بمحطة كفر الدوار

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لقى طالب مصرعه، اليوم، بعدما صدمه قطار ركاب قادم من القاهرة إلى الإسكندرية، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة كفر الدوار في اتجاه القاهرة.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

كان اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة السكة الحديد بدمنهور، يفيد باصطدام قطار ركاب بأحد الأشخاص ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين لمأمور قسم شرطة كفر الدوار، وفاة الشاب يوسف إسلام فهمي زيدان، 19 عامًا، طالب، ومقيم بقرية دفشو التابعة لمركز كفر الدوار.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.