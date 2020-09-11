سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عرقل النواب الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي تحقيق تقدم لمشروع قانون مقترح بتقديم مساعدات بقيمة 500 مليار دولار، لتخفيف تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وقالوا إن المبلغ المعروض محدود للغاية.

وكانت نتيجة التصويت، اليوم الخميس، متوقعة، لكنها أظهرت أن كلًا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري متمسك بمواقفه وأن الجمود سيستمر.

وكان النواب الديمقراطيون في مجلس النواب وافقوا على مشروع قانون بقيمة 3.4 تريليون دولار، ولكنه لم يتحرك قيد أنملة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

وفشلت المفاوضات بين البيت الأبيض والنواب الديمقراطيين من أجل التوصل لحل وسط.

ولجأ الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أمر تنفيذي لمساعدة المتضررين من التباطؤ الاقتصادي، لكن مدى تأثيره سيكون محدودا وبطيئا في التنفيذ.

ووصفت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي مشروع القانون الجمهوري بأنه "هزيل للغاية"، وهي لا تزال تتمسك بمزيد من المساعدات.

وقالت بيلوسي للصحفيين "لن نسمح بمشروع قانون هزيل، عندما يكون لدينا مشاكل ضخمة".

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، إن الديمقراطيين سيتعين عليهم توضيح سبب معارضتهم لتقديم أي مساعدات للمواطنين.

وكان مشروع القانون يتطلب موافقة 60 عضوا لتمريره في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو.

وصوت الديمقراطيون ككتلة وعطلوا المشروع، غير أن ماكونيل أوضح أن الجمهوريين متحدون خلف اقتراحهم، وأنه يتمتع بأغلبية بسيطة، بموافقة 52 عضوا.