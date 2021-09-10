الرعاية الصحية: 7 مراكز و15 وحدة لمنتفعي التأمين الشامل بالإسماعيلية

كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الجمعة، عن تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الإسماعيلية من خلال المراكز والوحدات الصحية التابعة لها بالمحافظة، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة، والتي انطلق بها التشغيل التجريبي للمنظومة في 16 فبراير من العام الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى أنها تقدم أفضل الخدمات والرعاية الصحية الأولية بجودة عالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، بـ 22 مركزا ووحدة صحية خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة، منها 7 مراكز صحية (الشهداء، حي السلام، المستقبل، التل الكبير، فايد، القنطرة شرق، الواصفية)، و15 وحدة صحية (السعدية، الكيلو2، الكيلو11، العهدة، السلام المحطة، الظاهرية، المنايف، الهيش، عين غصين، الرياح، الروضة، المحسمة القديمة، أبوبلح، أبوصوير، السبع آبارشرقية).

وأوضحت الهيئة، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية، تشمل خدمات طب الأسرة، وعلاج أمراض الأسنان، الباطنة، الأطفال، والنساء، إضافة إلى خدمات الطوارئ والمعمل والأشعة والفحوصات الطبية الشاملة للمواطنين، لافتة إلى أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد، وأنها بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات الصحية المتقدمة حال الاحتياج لذلك، فضلًا عن أنها تسهم في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما تشمله من خدمات توعوية للمواطنين وإرشادهم صحيًا، وتقديم خدمات الفحوصات الطبية الشاملة والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها والسيطرة على انتشارها، إضافة إلى توفير العلاج والأدوية الأساسية للمرضى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية هي المستوى الأولي لجهات تقديم الخدمة الصحية ونقطة الاتصال الأولى للمنتفعين بالخدمات الصحية وهيئة الرعاية، مشيرًا إلى أنه تتولى وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية عن طريق طاقم طبي رعاية عدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للوحدة أو المركز الذي يتم تحديده وفقًا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، وتقدم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى للرعاية الثانوية والثالثية بالمستشفيات من خلالها، كما أنها تتطابق مع معايير اعتماد المراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يضمن تطابق معايير جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها مع معايير الجودة والسلامة والأمان العالمية.

جدير بالذكر، أنه من المقرر انضمام 66 منشأة صحية لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد للمنتفعين بمحافظة الإسماعيلية، تشمل 12 مستشفى و 54 مركز ووحدة صحية، تم تشغيل 3 مستشفيات منهم "مجمع الإسماعيلية الطبي، طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة"، بالإضافة إلى 22 مركز ووحدة صحية السالف ذكرهم حتى الآن بمرحلة التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل في المحافظة.