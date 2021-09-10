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وسائل إعلام إسرائيلية: اعتقال اثنين من الأسري الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

الاثنين
الاثنين
وكالات
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 9:35 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 9:39 م
ذكرت محطة "آي 24" الإخبارية الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع شديد الحراسة، دون تحديد هويتهما.

كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى قد أعلنت الثلاثاء الماضي هروب ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد الحراسة شمال إسرائيل، عبر نفق حفروه أسفل مغسلة.

ووفقا لنادى الأسير الفلسطينى بيانات الأسرى الستة وهم زكريا الزبيدى (46 عاما) القائد السابق لـ"كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكرى لحركة فتح، إضافة إلى خمسة آخرين ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامى" وهم: محمود عبد الله عارضة (46 عاماً) ويعقوب محمود أحمد قادري (39 عاماً) و مناضل يعقوب عبد الجبار نفيعات (32 عاماً) وأيهم فؤاد نايف كمامجي (35 عاماً) ومحمد قاسم أحمد عارضة (39 عاماً).

ويُوصف سجن جلبوع فى إسرائيل بأنه "سجن الخزنة" بسبب إحكام الإجراءات فيه، لمنع أى محاولة فرار منه، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى. بى. سى".

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