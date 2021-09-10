المصري يتعاقد مع إسلام جمال من طلائع الجيش لثلاثة مواسم

أنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، إجراءات التعاقد مع إسلام جمال قلب دفاع فريق طلائع الجيش بعقد يمتد لثلاثة مواسم، اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات، ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

يذكر أن إسلام جمال البالغ من العمر 32 عامًا، كان قد سبق له تمثيل منتخب مصر دوليًا، علمًا بأنه كان قد سبق له اللعب في أندية طلائع الجيش قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك مطلع موسم 2015/2014 ونجح معه في الحصول على لقبي الدوري والكأس، ثم انتقل لأندية الإسماعيلي والاتحاد السكندري.