5 سفن محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

غادرت خمس سفن أخرى محملة بـ 90 ألف طن من المحاصيل الزراعية المنتجة في أوكرانيا، اليوم السبت، موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني كجزء من "مبادرة الحبوب".

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الرسمية عن وزارة البنية التحتية الأوكرانية قولها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إن السفن تبحر الآن نحو بلدان أفريقية وأوروبية.

وبحسب الوزارة، تم تصدير إجمالي 2.6 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ إطلاق "مبادرة الحبوب" حيث غادر إجمالي 113 سفينة محملة بالحبوب المنتجة في أوكرانيا إلى دول آسيوية وأوروبية وأفريقية.

ويجري تصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا من خلال الممر الإنساني البحري، الذي يتحكم فيه مركز التنسيق المشترك ، حيث يقوم ممثلو المركز بتفتيش كل سفينة شحن قبل دخولها مضيق البوسفور، كما تخضع للتفتيش السفن الفارغة المتجهة إلى أوكرانيا أيضا.

يذكر أنه في 22 يوليو الماضي في اسطنبول، وقع ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة على اتفاقيات بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية الروسية والسماح بتصديرها مقابل تقديم روسيا المساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ عبر البحر الأسود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.