من بين التحولات العديدة التي أطلقها موت الملكة إليزابيث الثانية في بريطانيا، ستكون تلك التي تؤثر على أصغر، وربما ألطف، أعضاء العائلة المالكة، وهي مجموعة الملك المكونة من أربعة كلاب ملكية، حسب تقرير نيويورك تايمز.
وحسب الصحيفة، لم يرد قصر باكنجهام على طلب للتعليق على من سيهتم الآن بالكلاب الأربعة، كاندي وليسي ومويك وساندي، ولكن أينما ينتهي الأمر بالأنياب الملكية، فقد يحتاجون إلى التعود على منزل أقل فخامة من القلعة، كما يُقال إن تشارلز، الذي أُعلن رسميًا ملكًا يوم السبت، يفضل الكلاب جاك راسل على بيمبروك ويلش كورغيس.
ولفتت الصحيفة إلى أن الملكة كان لديها أكثر من 30 كلبًا، خلال فترة حكمها التي استمرت 7 عقود، لكن كلاب الكورج ليس لها تاريخ ملكي طويل، وأصبحت إليزابيث وشقيقتها مارجريت أول شخصين في العائلة المالكة يمتلكان واحدة عندما كانا أميرات صغيرتين في عام 1933، حصل عليها الملك جورج السادس ، ثم دوق يورك جرو اسمه دوكي، وانضمت فصيل كورجي أخرى "جين"، إلى العائلة المالكة بعد فترة وجيزة، حتى عام 1944، عندما صدمتها سيارة، وفي عيد ميلاد إليزابيث الثامن عشر حصلت على فصيل كورجي آخر، جرو يبلغ من العمر شهرين يُدعى سو، والذي أصبح يُعرف باسم سوزان.
وتقول سيارا فاريل، مديرة المكتبات والمجموعات في نادي بيت الكلب، أكبر منظمة بريطانية مكرسة لرعاية الكلاب، "سوزان كانت حقًا كلبًا مميزًا لها، وكانت لدى الملكة كلاب من سلالة سوزان لمدة ثمانية عقود، وعلى مر السنين كانت الملكة تصطحب كلابها معها في زيارات خارجية، كما تم تصويرها وهي تسير معها على أرض قلعة وندسور.
وبلغت شعبية فصيل كورجي بيمبروك الويلزية ذروتها في الستينيات في بريطانيا، في السنوات التي أعقبت صعود الملكة إلى العرش، حيث تم تسجيل أكثر من 8000 جرو من فصيلة كورجي في عام 1961، وفي العقود التي تلت ذلك أصبحت أقل شعبية، حيث وصلت إلى نسبة منخفضة في عام 2014، عندما تم تسجيل 274 جروًا فقط من فصيل كورجي.
وأصبحت السلالة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعائلة المالكة لدرجة أن كلاب الكورجيس ظهرت في صور الثقافة الشعبية للملكية، لا سيما في العقد الماضي، كان ويلو، الذي يُعتقد أنه سليل مباشر من الجيل الرابع عشر لسوزان، واحدًا من ثلاثة كلاب كورجي كانوا نجمة في الرسم التخطيطي الذي افتتح أولمبياد لندن 2012.
وأضافت فاريل: "هذا أعاد كلاب الكورجي إلى الوعي العام، وأصبحت Corgis أكثر شعبية في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل أكثر من 1000 من كلاب كورجي في نادي Kennel Club العام الماضي"، مضيفةً إن الأداء البارز لثلاثة من كلاب الكورجي في رسم تخطيطي لأولمبياد لندن قد ساعد ، كما فعلت أدوارهم في عروض مثل "التاج" و"بريدجيرتون" والكوميديا المتحركة المسماة "فصيل كورجي الملكة".
وأشارت إلى أن الملكة كانت لديها أيضًا كلابًا مسدسة ولابرادور وإسبانيًا، كانت تعيش في العقار الملكي في ساندرينجهام في مقاطعة نورفولك الإنجليزية، في وقت مبكر من العام الماضي. https://www.nytimes.com/2022/09/09/world/europe/queen-elizabeth-corgis.html