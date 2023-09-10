الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية تستهدف 30 ألف مواطن

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن بداية جديدة وتحد جديد في الرعاية الصحية في مصر وهي إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية وتتضمن سرطان عنق الرحم والبروستاتا والرئة والقولون.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين المبادرة الرئاسية لـ«الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية»، وافتتاح أول معمل متكامل متخصص في التحاليل الباثولوجية والجينية للكشف المبكر عن الأورام، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية «100 مليون صحة».

وأكد عبدالغفار، أن المبادرة تساعد علي الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية، لافتا الي أن كل جنيه يصرف علي المباردات الصحية يوفر ملايين الجنيهات مستقبلا، لافتا إلى أن الفئة المستهدفة من المبادرة الصحية تصل إلى 30 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية؛ لتعزيز الخطة الوطنية لمكافحة الأورام.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن المبادرة الصحية تم اطلاقها في 9 محافظات، ومن المقرر تدشين المرحلة الثانية وتضم 11 محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون بحلول الربع الأول من العام الجديد 2024.