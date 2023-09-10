إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في سيدي سالم وكفر الشيخ

الأكثر قراءة
تامر أبو العينين لـ «الشروق»: خالد بيبو سبب رحيلي من الأهلي.. وكولر تفاجأ بالأمر
تحرك قضائي جديد من الإعلامي عمرو أديب ضد الفنان محمد رمضان
وزير النقل يفسر مرور القطار الكهربائي السريع «في الجبل»
هزة أرضية ثانية تضرب المغرب بعد وقت قليل من الزلزال العنيف
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
أجوستينيو مابولولو - الاتحادسيف الدين الجزيري - الزمالكوليد الكرتي - بيراميدزبلاتي توريه - بيراميدزبيرسي تاو - الأهليأليو ديانج - الأهليإلياس الجلاسي - المصري
النتـائـج
تصويت