فولر يلمح لإمكانية الإطاحة بـ فليك من قيادة المنتخب الألماني

ألمح رودي فولر، المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا، إلى إمكانية الإطاحة بـ هانز فليك من القيادة الفنية للمانشافت الفترة المقبلة بعد سوء النتائج التي يعاني منها الفريق الفترة الماضية.

خسر المنتخب الألماني بنتيجة ثقيلة أمام اليابان وديا (1-4)، أمس السبت، للمرة الثالثة تواليًا، ضمن استعداداته لبطولة يورو 2024، التي تستضيفها ألمانيا.

قال فولر لـ قناة "RTL":" من الأفضل أن تستجمع قواك بعد الهزيمة وتنام عليها طوال الليل".

أضاف فولر:" الجميع في حالة صدمة بعد الهزيمة المستحقة، خسارة بهذا الشكل تكون مؤلمة".

ورد فور على ما إذا كان هانز فليك المدرب الأنسب للفترة المقبلة، قائلًا:" سنحاول الهدوء قليلا الآن ونعود للتدريبات، تنتظرنا مباراة صعبة ضد فرنسا يوم الثلاثاء، وعلينا جميعا القيام ببحث ذاتي والتفكير فيما سيحدث بعد ذلك، دعونا نرى".

أتم فولر:" تحدثت مع فليك، كان متألما من النتيجة، وأشعر بالأسف من أجله".