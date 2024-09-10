أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شكل هيئة أمنية مصغرة بدلا من مجلس الحرب الذي تم حله دون الإعلان رسميا عن ذلك.

وأشارت هيئة البث إلى أن الهيئة الأمنية المصغرة تضم 6 وزراء إلى جانب نتنياهو وتنعقد بشكل دائم للتشاور بشأن الحرب.

وتضم الهيئة الأمنية وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بينما يغيب عنها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يطالب بالانضمام للاجتماعات.

ويعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد اندلاع حرب غزة، من نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، إلى جانب العضوين اللذين استقالا سابقا رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس وغادي آيزنكوت.

ولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.