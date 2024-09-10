السودان: ارتفاع عدد الوفيات بالكوليرا إلى 235

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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا إلى 235 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان، بتسجيل 361 إصابة جديدة بالكوليرا بينها 7 حالات وفاة في ولايات كسلا والقضارف (شرق) ونهر النيل (شمال)، وفق وكالة الأناضول.

وأضاف البيان أن عدد الإصابات بوباء الكوليرا ارتفع إلى 6 آلاف و618 إصابة، بينها 235 وفاة في 8 ولايات (من أصل 18).

والأحد، أعلنت الصحة السودانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا إلى 185 حالة.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

وتزامنت الكارثة الصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023؛ خلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء؛ بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.