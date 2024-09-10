نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، حفل ختام النشاط الصيفي بحديقة الشيخ زايد، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

وأحيا الحفل، فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية، قدمت خلاله باقة متنوعة من الأغاني التراثية منها: إسماعيلية ياللي هواك، ووراك وراك، ودار الشدوف، وكان الجميل، وحلوة يا إسماعيلية، وأنا الإسماعيلي، وأبويا وصاني، ويا نور النبي، ومصر العظيمة بشعبها"، بجانب فقرة عزف منفرد على آلة السمسمية للفنان أحمد يحيى مولر مدرب الفرقة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

ومن ناحية أخرى، واستمرارا لمشاهدات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، شهد قصر ثقافة الإسماعيلية تقديم 7 عروض مسرحية وهي: "بيلا" تأليف وإخراج محمود صالح، و"8 حارة يوتوبيا" تأليف مصطفى حمدي، إخراج محمود نوح، و"صندوق الأقنعة" تأليف خايمي سالوم، وإخراج إسلام محمد، و"نهاية اللعبة" تأليف صامويل بيكيت، وإخراج محمد أبو القاسم، و"ليلة زفاف" تأليف أحمد سمير، وإخراج محمد علي، و"دمية العجوز" تأليف محمد إسماعيل، إخراج أحمد ياسر، و"الحادثة" تأليف لينين الرملي، إخراج أحمد عبد القادر.

وجاء ذلك بحضور د. شعيب خلف مدير عام الإقليم، وأعضاء لجنة المشاهدة المكونة من الكاتب المسرحي سعيد حجاج، ومهندس الديكور محمد طلعت المخرج سامح الحضري، وأمل فاروق مقررا.

واحتفالا بعيد الفلاح المصري، أقام فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ورشة تصميم لوحات عن الريف، بمكتبة أبو صوير الثقافية تدريب عبدالرحمن فراج، تلاها مسابقة ثقافية

كما أعد بيت ثقافة طفل القنطرة شرق، مجلة حائط بعنوان: "الجيش الأخضر".

وتناولت التعريف بقانون الإصلاح الزراعي، مظاهر اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي، وأخيرا أهمية الزراعة ومكانة الفلاح في المجتمع.