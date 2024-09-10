منتخب المغرب يقتنص فوزا ثمينا أمام ليسوتو

اقتنص منتخب المغرب فوزا ثمينا أمام ليسوتو، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع المنتخبين على ملعب أدرار، ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

سيطر المنتخب المغربي على مجريات المباراة ووصل لمرمى ليسوتو في أكثر من فرصة خطرة لكن الحظ عاند أسود الأطلس، لتقترب المباراة من الانتهاء بتعادل سلبي بين المنتخبين.

ونجح إبراهيم دياز في فض الاشتباك بتسجيل هدفا قاتلا للمنتخب المغربي في الدقيقة 93 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لم يستطع حارس ليسوتو التصدي لها لتسكن الشباك، وتنتهي المباراة بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد واقتناص نقاط المباراة الثلاث.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب المغرب لـ 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما تواجد ليسوتو في المركز الرابع دون أي نقاط.