القبض على صاحب محل لقيامه بتسميم الكلاب في مدينة نصر

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كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" متضمناً قيام صاحب محل بتسميم الكلاب الضالة بمدينة نصر.

بدأت الواقعة بإطار تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن تضرر صاحب الحساب من "مالك محل بقالة" كائن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، لقيامه بقتل الكلاب الضالة بالشارع عن طريق دس السم لهم فى الطعام.

وبفحص الواقعة تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان من أحد الأشخاص بقيام مالك المحل المشار إليه، بدس السم فى الطعام للكلاب الضالة بالشارع مما تسبب فى قتلهم، وأمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية