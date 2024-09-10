ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في بداية تعاملات الأسبوع

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استهلت أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بارتفاع طفيف في ظل توقعات بإعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي خفض سعر الفائدة الأمريكية ،خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكي لتقدير حجم الخفض المنتظر للفائدة الأمريكية في ظل توقعات بخفضها ما بين ربع ونصف نقطة مئوية.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في التعاملات الأوروبية إلى 70ر101 نقطة ، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 35ر0% إلى 53ر101 نقطة.

وأنهى المعدن الأصفر تعاملات اليوم بارتفاع قدره 30ر8 دولار أي بنسبة 33ر0% إلى 80ر2501 دولار للأوقية تسليم سبتمبر الحالي.

كما ارتفع سعر الفضة بمقدار 483ر0 دولار أي بنسبة 75ر1% إلى 291ر28 دولار للأوقية تسليم سبتمبر ، وارتفع سعر النحاس بمقدار 0625ر0 دولار إلى 0770ر4 دولار للرطل تسليم سبتمبر.

ومن المنتظر أن تعلن وزارة العمل الأمريكية بيانات مؤشر أسعار المستهلك للشهر الماضي يوم الأربعاء، وبيانات مؤشر أسعار الجملة يوم الخميس، قبل أن يعلن مجلس الاحتياط الاتحادي قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل.

وتتوقع الأسواق خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس بنسبة 75% في حين تتوقع مؤسسة سي إم إي فيدووتش توول بنسبة 25% خفضها بنصف نقطة مئوية.