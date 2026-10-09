بايرن ميونيخ يتحرك لتحصين أوليسيه من أطماع ريال مدريد بعقد خرافي

يسعى بايرن ميونيخ إلى تأمين بقاء نجمه الفرنسي مايكل أوليسيه لفترة طويلة، في ظل اهتمام كبار الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته، وعلى رأسها ريال مدريد، الذي يراقب تطورات مستقبل اللاعب مع النادي البافاري.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورت ألمانيا»، بدأت إدارة بايرن ميونيخ محادثات أولية مع أوليسيه بشأن تمديد عقده، الذي ينتهي في صيف عام 2029، في محاولة للحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق، قبل أن تتحول تحركات الأندية المهتمة بضمه إلى تهديد حقيقي لاستمراره.

تخطط إدارة بايرن ميونيخ لتقديم عرض استثنائي للجناح الفرنسي، يتضمن تمديد عقده حتى عام 2032، إلى جانب راتب قد يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في تاريخ النادي، متجاوزًا هاري كين وجمال موسيالا، اللذين تُقدَّر رواتبهما السنوية بنحو 28 مليون دولار.

ويحصل أوليسيه حاليًا على راتب يُقدَّر بنحو 16 مليون دولار سنويًا، ما يعكس حجم الزيادة المحتملة التي يستعد النادي لتقديمها لإقناعه بمواصلة مشواره في ملعب أليانز أرينا.

وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية بايرن للحفاظ على أبرز نجومه، وهو ما أكده كارل هاينز رومينيجه، الذي أعرب في تصريحات لموقع «ران» الألماني عن أمله في استمرار هاري كين وأوليسيه مع الفريق لسنوات طويلة.

في المقابل، يواصل ريال مدريد مراقبة موقف الجناح الفرنسي، رغم أن تقارير ألمانية تشير إلى أن النادي الملكي بدأ يأخذ في الحسبان احتمالية تجديد اللاعب عقده مع بايرن ميونيخ.

ولم تظهر حتى الآن تقارير عن تقديم ريال مدريد عرضًا رسميًا للتعاقد مع أوليسيه، فيما يرتبط اسم ليفربول أيضًا بالاهتمام بضم اللاعب خلال الفترة المقبلة.

ويمتلك بايرن ميونيخ أفضلية في هذا الملف، إذ يرتبط أوليسيه بعقد يمتد حتى عام 2029، ولا يتضمن، بحسب التقارير، شرطًا جزائيًا يسمح برحيله مقابل مبلغ محدد. ومن شأن تمديد العقد أن يعزز موقف النادي الألماني في مواجهة أي محاولات مستقبلية للتعاقد معه.

وسط التكهنات بشأن مستقبل اللاعب، طُرح رقم يتجاوز 225 مليون دولار باعتباره قيمة افتراضية محتملة لأي صفقة انتقال مستقبلية، دون إعلان سعر رسمي للتخلي عن خدماته.

وفي حال نجاح بايرن ميونيخ في تمديد عقد أوليسيه حتى عام 2032، فسيكون النادي في موقف أقوى للاحتفاظ به، أو للمطالبة بمقابل مالي ضخم إذا قرر الموافقة على رحيله مستقبلًا.

ويبقى إدراج شرط جزائي ضمن العقد الجديد أحد الملفات المحتملة في المفاوضات، إذ قد يرغب ممثلو اللاعب في ضمان وجود خيارات تتيح له الانتقال إلى نادٍ آخر مستقبلًا.

وبين تحركات بايرن لتأمين بقاء نجمه واهتمام ريال مدريد وليفربول، ستتحدد الخطوة المقبلة وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات بين النادي البافاري وأوليسيه، وما إذا كان أي من الأندية المهتمة سيقدم عرضًا رسميًا لضمه.