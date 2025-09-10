بولندا تغلق مطارات بينها وارسو بعد تقارير عن اقتراب مسيّرات روسية

أغلقت السلطات البولندية عدة مطارات، بينها مطار وارسو، بعد ورود تقارير عن اقتراب مسيرات روسية من البلاد، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية عن إدارة الطيران الاتحادية.

وأبلغت الإدارة الطيارين أن مطار وارسو تشوبين غير متاح "بسبب نشاط عسكري غير مخطط له يتعلق بضمان أمن البلاد". كما شمل الأمر مطاري لوبلين وجيشوف شرقي البلاد.

ولم يتضح في البداية عدد المسيرات التي دخلت المجال الجوي البولندي. ووفقا للقوات الجوية الأوكرانية، كانت المسيرات تحلق قرب الحدود البولندية.

وفي الأسابيع الماضية، دخلت عدة طائرات مسيرة المجال الجوي البولندي وسقطت دون تسجيل إصابات. وقال وزير الدفاع فواديسواف كوسينياك-كاميش، يوم الثلاثاء، إن هذه الطائرات قد تُسقط في المستقبل إذا لزم الأمر.