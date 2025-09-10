دار الشروق تطرح رواية «الروع» للروائي العُماني زهران القاسمي

طرحت دار الشروق، الطبعة المصرية من رواية «الروع» للروائي العُماني زهران القاسمي، الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" عام 2023 عن روايته "تغريبة القافر" ليصبح أول أديب عماني يفوز بالجائزة.

في هذا العمل الجديد، يفتح القاسمي أسئلة الوجود والخوف: من أين ينبع الخوف؟ وهل نصنع نحن فزاعتنا، أم أنها من تصنعنا؟.

وعلى غلاف الرواية نقرأ:



في قرية هادئة، يصنع "محجان" فَزَّاعة من خشب، تشبه خيال المآتة لحراسة مزرعته، لكنها سرعان ما تتحوَّل إلى شبح يطارد القرية ويهدِّد بتمزيق نسيجها الهادئ. هل "الرَّوْع" مجرد دمية من القش والخشب، أم مرآة تعكس أعمق مخاوفنا الدفينة؟

بلغة شعرية ساحرة وحبكة محكمة، ينسج المؤلف حكاية آسرة تتداخل فيها خيوط الواقع بالوهم، والحقيقة بالأسطورة، في رحلة نفسية مشوِّقة تكشف كيف نصبح أسرى لأوهامنا التي نصنعها بأيدينا. رواية تتجاوز جغرافيتها لتلامس عمق التجربة الإنسانية، وتجبرك على مواجهة سؤال مقلق: من أين ينبع الخوف؟ وهل نحن من يصنع فزاعتنا، أم هي من تصنعنا؟

«الرَّوْع».. دليلٌ على أن الخوف الحقيقي لا يأتي من الخارج، بل من أعماقنا.

زهران القاسمي؛ شاعر وروائي عُماني، صدر له العديد من الأعمال الأدبية المتنوِّعة في الشعر والقصص والرواية.

من أبرز أعماله الروائية: «جبل الشوع» 2014، «القنَّاص» 2014، الفائزة بجائزة الإبداع الثقافي العُمانية 2015، «جوع العسل» 2017، و «تغريبة القافر» الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2023، كأول أديب عماني يفوز بالجائزة. تشتهر كتاباته بأسلوبه الشاعري وتصويره العميق للواقع القروي والبيئي في سلطنة عمان، عبر لغة تجمع بين الأسطورة والواقعية الاجتماعية.