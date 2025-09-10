إيزاك يخوض مرانه الأول مع ليفربول

خاض المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، اليوم الأربعاء، مرانه الأول كلاعب في صفوف ليفربول داخل مركز تدريبات "أكسا" بمدينة ليفربول.

وكان إيزاك قد شارك في أولى مبارياته هذا الموسم مع منتخب السويد أمام كوسوفو يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينضم مباشرة إلى تدريبات الريدز عقب انتقاله رسميًا من نيوكاسل يونايتد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وتترقب جماهير ليفربول الظهور الرسمي الأول لإيزاك بقميص الفريق، في ظل الآمال الكبيرة المعقودة عليه لتعزيز الخط الهجومي لكتيبة المدرب الهولندي أرني سلوت.

يُذكر أن إيزاك انضم إلى ليفربول في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 130 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ الكرة الإنجليزية.