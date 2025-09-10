 ستارمر يدين الانتهاك الصارخ للمجال الجوي البولندي من قبل طائرات مسيرة روسية - بوابة الشروق
الأربعاء 10 سبتمبر 2025 2:41 م القاهرة
ستارمر يدين الانتهاك الصارخ للمجال الجوي البولندي من قبل طائرات مسيرة روسية

السير كير ستارمر
لندن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 2:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 سبتمبر 2025 - 2:23 م

أدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "الانتهاك الصارخ وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف شمال الأطلسي (الناتو) من قبل طائرات روسية بدون طيار"، وأكد دعم المملكة المتحدة لبولندا وأوكرانيا.

وقال ستارمر، في بيان اليوم الأربعاء، إن "الهجوم البربري الذي وقع هذا الصباح على أوكرانيا والانتهاك الصارخ غير المسبوق للمجال الجوي البولندي وحلف الناتو من قبل طائرات بدون طيار روسية أمر مقلق للغاية"، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا"، اليوم الأربعاء.

وأضاف، "كانت هذه خطوة متهورة للغاية من قبل روسيا ولا تخدم إلا في تذكيرنا بتجاهل الرئيس فلاديمير بوتين الصارخ للسلام والقصف المستمر الذي يواجهه الأوكرانيون الأبرياء كل يوم".

وتابع، "لقد كنت على اتصال مع رئيس الوزراء البولندي هذا الصباح لتوضيح دعمنا لبولندا وأننا سنقف بثبات في دعمنا لأوكرانيا".

 

 


