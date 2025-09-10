الجارديان: قناصة بالجيش الإسرائيلي قتلوا عمدا 4 فلسطينيين

كشف تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية، أن فرقة قناصة تحمل اسم "رفائيم" أو "وحدة الأشباح" بجيش الاحتلال الإسرائيلي وتضم عناصر مزدوجي الجنسية، استهدفت مدنيين فلسطينيين في غزة عمدا وقتلت 4 أفراد من عائلة دغمش في نوفمبر 2023.

وأشار التحقيق الذي أجرته الجارديان على مدار 5 أشهر، بالتعاون مع شبكة أريج و"بيبر تريل ميديا" و"دير شبيجل" و"زد دي إف"، إلى أن مدنيين في غزة استشهدوا برصاص قناصة إسرائيليين في 22 نوفمبر 2023.

ودعمت الصحيفة تحقيقها، الذي نشرته الثلاثاء، بإفادات شهود عيان وسجلات طبية ولقطات فيديو وشهادات ناجين وأقارب المتوفين الذين كانوا يقطنون في حي تل الهوى بغزة.

اعترافات قناصة

وتضمن التحقيق أيضا، اعترافات دانيال راب، الذي نشأ في ولاية إلينوي الأمريكية وانضم إلى فرقة الأشباح التابعة للجيش الإسرائيلي، حيث أقر باستهداف المدنيين الفلسطينيين في غزة مع شريكه الألماني دانيال جرايتس.

واعترف راب بقتل شاب فلسطيني أعزل، خلال مقابلة أجراها فريق بقيادة الصحفي والناشط الفلسطيني يونس طيراوي.

وعندما عُرضت عليه لقطات من مسيرة تُظهر سالم دغمش البالغ من العمر 19 عاما، وهو يُصاب بالرصاص، قال راب إنها "أول عملية قتل" نفذها.

وأقر راب بعلمه أن سالم كان أعزلًا، وأنه استهدفه لأنه كان يحاول استعادة جثة شقيقه الأكبر محمد.

وتابع قائلا: "يصعب عليّ فهم سبب قيام سالم بهذا، لكن بصراحة لم يكن يعنيني ما يقوم به. هل كانت تلك الجثة بتلك الأهمية؟".

وأفاد راب أن فريق القناصة الذي ينتمي إليه، قتل 105 أشخاص.

استهداف عائلة دغمش

ووفقا لروايات شهود عيان، أطلق قناصة إسرائيليون النار على محمد دغمش الأعزل، ثم على شقيقه سالم الذي كان يحاول انتشال جثته.

وعندما رأى الأب منتصر دغمش جثتي ابنيه ملقاة على الأرض، استُهدف هو الآخر أثناء محاولته الاقتراب منهما.

وخشية التعرض لمزيد من الخسائر في الأرواح، اضطرت العائلة إلى ترك الجثث في الشارع.

وعلى الرغم من أن انتشال الجثث ودفنها حقٌّ مكفولٌ بموجب القانون الدولي، إلا أن الجثث لم تُنقل إلا بعد إعلان وقف إطلاق النار المؤقت في 24 نوفمبر 2023.

وبوساطة قطرية مصرية أمريكية بدأت في 24 نوفمبر 2023، هدنة مؤقتة لمدة 4 أيام تم تمديدها يومين إضافيين، وكان من بنودها وقف مؤقت لإطلاق النار وتبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.​​​​​​​

ووفقا لشهادة القناص الإسرائيلي راب، استُهدف مدنيون أيضا في محيط حديقة برشلونة في غزة.

وكان من بين المستهدفين محمد فريد، وهو أحد أقرباء عائلة دغمش.

وبحسب تقارير إعلامية فإن فرقة "رفائيم" تتكون من 11 شخصا، 3 من الولايات المتحدة، واثنان من فرنسا، وواحد من كل من بلجيكا وألمانيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا وإثيوبيا وأذربيجان، معظمهم يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و656 شهيدا و163 ألفا و503 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 404 فلسطينيين، بينهم 141 طفلا.