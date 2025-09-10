الطب البيطري بشمال سيناء تواصل فحص الإبل المشاركة في سباق الهجن

واصلت مديرية الطب البيطري بشمال سيناء، أعمال متابعة شاملة للإبل المشاركة في الاستعدادات لمهرجان الهجن في مدينة العريش، من خلال فرق العمل البيطرية.

وذكر بيان المديرية، اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت تقديم الرعاية البيطرية والفحوصات الطبية اللازمة، وتنفيذ برامج التحصين ضد الأمراض المختلفة، وعلاج بعض الحالات الجلدية ورصد أي أعراض مرضية محتملة، ومتابعة الحالة الصحية العامة للإبل لضمان جاهزيتها للمشاركة في المهرجان، وعمل لقاءات إرشادية وتوعوية مع المواطنين عن الحفاظ على صحة الإبل والحماية من الامراض الوبائية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الحرص على الحفاظ على الثروة الحيوانية، ودعم رياضة الهجن كتراث أصيل يميز شمال سيناء، مع توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للإبل المشاركة.